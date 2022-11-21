Пожар на нефтебазе в Макеевке ликвидирован

Пожар на нефтебазе в Макеевке Донецкой Народной Республики, который произошел в результате обстрела украинских боевиков, ликвидирован. Об этом сообщило МЧС ДНР.

Фото: МЧС ДНР МЧС ДНР

«В 9.43 пожар ликвидирован», - говорится в сообщении ведомства в Теlegram-канале.

Ранее МЧС Донецкой Народной Республики сообщило, что после взрыва на нефтебазе в Макеевке загорелись цистерны с топливом. К ликвидации последствий пожара было привлечено 20 единиц техники и 84 человека личного состава.