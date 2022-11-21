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16 часов назад

Троих россиян осудили на сроки до 13 лет за заказанное убийство пенсионера

Lenta.ru

В Новосибирской области суд приговорил троих местных жителей на сроки от 12 до 13 лет за заказное убийство 65-летнего мужчины. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Троих россиян осудили за заказанное убийство пенсионера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россияне признаны виновными по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, ношение оружия») и части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии общего и строгого режима.

По данным ведомства, в конце 2019 года женщина попросила знакомого расправиться с ее бывшим мужем. Тот согласился и нашел исполнителя преступления — 46-летнего приятеля. Фигурант принял предложение за 100 тысяч рублей, и ему показали фотографию пенсионера, рассказав о его образе жизни.

Вечером 10 января 2020 года исполнитель пришел к дому жертвы на Лесную улицу, представился курьером и проник с посылкой в дом. Там он достал из куртки пистолет и выстрелил из него в голову потерпевшего, нанеся смертельные ранения.

Происшествия,Следственный комитет,
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