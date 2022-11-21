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16 часов назад

Раскрыты детали проверки цветочного склада в Москве перед пожаром

News.ru

ТАСС: при проверке цветочного склада в Москве перед пожаром было выявлено более 20 нарушений

В результате последней проверки цветочного склада в Москве, который загорелся накануне, сотрудники МЧС выявили 21 нарушение пожарной безопасности, сообщил ТАСС источник в экстренных служб. Эта проверка проводилась в 2019 году после пожара. Тогда нарушителей оштрафовали по административной статье.

Проверка в 2019 году проводилась после пожара совместно с прокуратурой и МЧС в декабре. По ее результатам было выявлено 21 нарушение требований пожарной безопасности. К административной ответственности по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ были привлечены юридическое и должностное лицо ООО «Ново Флоре», их оштрафовали на 150 тыс. и 6 тыс. рублей соответственно, — сказал собеседник агентства.

Пожар на складе цветов на Комсомольской площади произошел в воскресенье, 20 ноября. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Тушение огня осложнялось сложной планировкой внутри здания и повышенной пожарной нагрузкой. По данным Telegram-канала «112», в результате происшествия погибли восемь человек. Также пожарные эвакуировали семь человек, которые прятались от огня в холодильнике.

В центре Москвы локализовали пожар на цветочном складе

В двухэтажном помещении склада регулярно устраивали вечеринки с генераторами дыма, алкоголем и цветомузыкой. На первом этаже обустраивали танцпол, на втором — бар и столики, на которых горели свечи. Проходила ли такая вечеринка в день, когда случился пожар, пока неизвестно.

Ровно три года назад в здании также случился пожар, для тушения которого использовали пожарный поезд. В Сети нашлось видео с рекламой одной из цветочных компаний, которая располагалась по указанному адресу. На нем видно, как захламлен двор склада, в частности, деревянными палетами.

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