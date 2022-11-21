Труп задушенного таксиста нашли в автомобиле во дворе дома в Москве

Тело водителя с признаками асфиксии обнаружено в автомобиле такси во дворе дома на территории столичного района Кунцево. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу.

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«Во дворе жилого дома, расположенного по ул. Ельнинская в Москве, в автомобиле такси обнаружено тело водителя 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии. На месте работают следователи Кунцевского межрайонного следственного отдела СУ по ЗАО ГСУ СК России по Москве», - рассказала Иванова.

По данному факту было возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).