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16 часов назад

Труп задушенного таксиста нашли в автомобиле во дворе дома на западе Москвы

Агентство «Москва»

Тело водителя с признаками асфиксии обнаружено в автомобиле такси во дворе дома на территории столичного района Кунцево. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу.

Труп задушенного таксиста нашли в автомобиле во дворе дома в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во дворе жилого дома, расположенного по ул. Ельнинская в Москве, в автомобиле такси обнаружено тело водителя 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии. На месте работают следователи Кунцевского межрайонного следственного отдела СУ по ЗАО ГСУ СК России по Москве», - рассказала Иванова.

По данному факту было возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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Как сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе московской прокуратуры, надзорное ведомство взяло на свой контроль ход и результаты расследования данного уголовного дела. Кроме того, на место происшествия для координации работы правоохранительных органов выехала заместитель Кунцевского межрайонного прокурора Ирина Хархавкина.

Происшествия,Следственный комитет,
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