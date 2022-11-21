Мирные жители пострадали после ударов Турции по Сирии

Ранее Минобороны Турции сообщило об уничтожении базы террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии. Отмечалось, что удары наносились по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана ( РПК ) и ее сирийского ответвления «Силы народной самообороны».

О планах Анкары провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии сообщалось 15 ноября. Она стала ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в которой Анкара обвиняет сирийских курдов. До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкие вооруженные силы будут проводить на севере Сирии военные операции до тех пор, пока им не удастся добиться полного уничтожения террористических организаций