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6 часов назад

Число погибших при пожаре на Комсомольской площади возросло до семи

Елена Прошина

Число погибших в результате пожара на цветочном складе в центре Москвы возросло до семи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что в настоящее время подтвердили гибель семи человек.

Ранее сообщалось, что накануне днем в двухэтажном кирпичном здании на Комсомольской площади вспыхнул пожар. Возгорание удалось локализовать в 18:20, а в 23:55 — полностью ликвидировать.

Следователи выдвинули версию, что причиной инцидента стала неисправность электропроводки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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