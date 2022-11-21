Число погибших при пожаре на Комсомольской площади возросло до семи

Число погибших в результате пожара на цветочном складе в центре Москвы возросло до семи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что в настоящее время подтвердили гибель семи человек.
Ранее сообщалось, что накануне днем в двухэтажном кирпичном здании на Комсомольской площади вспыхнул пожар. Возгорание удалось локализовать в 18:20, а в 23:55 — полностью ликвидировать.
Следователи выдвинули версию, что причиной инцидента стала неисправность электропроводки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.