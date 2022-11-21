СК назвал причины масштабного пожара на складе в центре Москвы

В центре Москвы на цветочном складе случился пожар. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, передает газета «Известия».
Как говорится в публикации, уголовное дело возбуждено по подозрению в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Издание пишет, что возгорание, по предварительным причинам, произошло из-за ненадлежащего хранения товаров и нарушения правил пожарной безопасности. Работающие на месте службы устанавливают точное количество пострадавших.
Пожар возник днем 20 ноября в двухэтажном кирпичном цветочном складе на Комсомольской площади. В результате происшествия межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами обрушились. Шесть человек погибли. Пресс-служба СКР уточняет, что на месте пожара обнаружены «тела неустановленных лиц».
Следователи выдвинули версию, что причиной инцидента, вероятно, стала неисправность электропроводки. Московская межрегиональная транспортная прокуратура обязалась проконтролировать установление всех обстоятельств инцидентов и принятие процессуального решения по данному факту.