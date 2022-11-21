СК назвал причины масштабного пожара на складе в центре Москвы

В центре Москвы на цветочном складе случился пожар. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, передает газета «Известия».

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Как говорится в публикации, уголовное дело возбуждено по подозрению в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Издание пишет, что возгорание, по предварительным причинам, произошло из-за ненадлежащего хранения товаров и нарушения правил пожарной безопасности. Работающие на месте службы устанавливают точное количество пострадавших.

Пожар возник днем 20 ноября в двухэтажном кирпичном цветочном складе на Комсомольской площади. В результате происшествия межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами обрушились. Шесть человек погибли. Пресс-служба СКР уточняет, что на месте пожара обнаружены «тела неустановленных лиц».