В американском Москоу произошло загадочное убийство студентов

Загадочное убийство четырех студентов произошло в американском городе Москоу (штат Айдахо). Преступник до сих пор не найден, сообщает издание New York Times.

В городе живет много студентов – здесь находится Университет Айдахо. Рано утром 13 ноября преступник проник в дом, который снимали пять студенток и зарезал трех спящих девушек и парня одной из погибших.

Об убийстве стало известно лишь около полудня, когда проснулись студентки, оставшиеся в живых.

По данным следствия, жертвы пытались оказать сопротивление, но у них нет следов сексуального насилия. Не удалось найти и нож убийцы.

Уличные камеры видеонаблюдения сняли двух девушек незадолго до гибели.

Рядом с ними был неизвестный мужчина и водитель, подвозивший их домой. Под подозрением также две соседки погибших.

Известно, что одна из жертв несколько дней назад упорно звонила бывшему бойфренду, но тот не снимал трубку.

«Детективы, интернет-сыщики и собственные родственники жертв пытаются понять, у кого мог быть мотив убить четырех молодых людей после субботнего вечера в колледже. К делу привлекли около 50 сотрудников ФБР». – пишет издание.

В Москоу за семь лет не было зафиксировано ни одного убийства. Студенты сказали журналистам, что обычно они чувствовали себя в безопасности, даже гуляя по городу поздно ночью. Но после убийства многие студенты покинули кампус, беспокоясь о том, что убийца находится на свободе. Оставшиеся теперь ходят группами.