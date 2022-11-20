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6 часов назад

В центре Москвы локализовали пожар на цветочном складе

Илья Родин

Пожар на цветочном складе на Комсомольской площади в центре столицы локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены 42 единицы специальной техники, 121 сотрудник МЧС, а также пожарный поезд.

На месте пожара специалисты МЧС взяли пробы воздуха. Анализ показал, что концентрация вредных веществ в них не превышает норму.

Площадь крупного пожара в центре Москвы увеличилась

«Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано», - пояснили в ведомстве.

Во время тушения пожара из здания были эвакуированы семь человек, информация о пострадавших не поступала.

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