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7 часов назад

Площадь пожара на цветочном складе в центре Москвы увеличилась до 2,5 тыс. кв. м

ТАСС

Площадь пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы выросла до 2,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара увеличилась до 2,5 тыс. кв. м, - сказали в пресс-службе. - Тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри здания, сложная планировка".

В МЧС добавили, что к тушению привлекаются более 100 человек и 35 единиц техники.

Информация о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади поступила в 15:13 мск. Пожарные эвакуировали из здания семь человек. Со слов администрации, в здании заблокированы два человека, силы направлены на их спасение.

Появились подробности крупного пожара в центре Москвы

Это уже не первый пожар по данному адресу за последние годы. Так, 14 ноября 2019 года огонь охватил 700 кв. м площади цветочного склада, расположенного на Комсомольской площади, дом 1а, строение 18. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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