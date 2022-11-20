В Ленобласти пара нашла автомат и открыла стрельбу по дороге в полицию

В лесном массиве Сосново мужчина и женщина несколько раз выстрелили из автомата, который, по их утверждению, они нашли у озера, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в официальном Telegram-канале.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

18 ноября 2022 года в региональное отделение полиции поступило сообщение от 52-летнего мужчины, который работает производственно-охотничьим инспектором, о том, что неизвестные стреляют в 500 метрах от озера Черное.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 32-летних мужчину и женщину, у которых был предмет, похожий на автомат. Пара заявила, что на берегу озера они нашли сумку-чехол, где лежал автомат. Молодые люди планировали пойти с находкой в полицию, однако сначала решили несколько раз пострелять.

Было установлено, что оружие — переделанный из охолощенного автомата Калашникова «СХ-АК103» автомат калибра 7,62 мм. Также выяснилось, что оружие пригодно для стрельбы.