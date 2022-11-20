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9 часов назад

В МЧС и РЖД прокомментировали пожар в центре Москвы

Илья Родин

В Москве в районе Комсомольской площади продолжается пожар. Площадь возгорания достигла 1,9 тыс. квадратных метров. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что пожар произошел в двухэтажном кирпичном складском здании, расположенном по адресу: Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18.

На месте происшествия работают представители экстренных служб.

В РЖД заявили, что пожар не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов.

В Дептрансе Москвы, в свою очередь, отметили, что пожар не влияет на дорожное движение.

В тушению крупного пожара в Москве привлекут поезд и авиацию

По состоянию на 16:09 мск площадь возгорания увеличилась до 2 тыс. квадратных метров. К тушению привлечены 80 человек, 20 единиц техники.

По данным МЧС, из здания эвакуированы 7 человек, тушение продолжается.

Происшествия,Видео,РЖД,
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