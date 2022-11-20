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9 часов назад

В Южной Корее разбился истребитель F-16

Газета.Ru

В Южной Корее разбился истребитель F-16 южнокорейских ВВС. Об этом сообщает информагентство Yonhap.

В Южной Корее разбился истребитель F-16
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в 85 км от Сеула в ходе выполнения полетного задания самолетом 19-го истребительного авиаполка.

По данным представителя ВВС страны, пилот сумел катапультироваться. Причиной падения самолета, по предварительным данным, стала неисправность в двигателе.

Как сообщалось ранее, 18 ноября Южная Корея и США провели совместные военно-воздушные учения по отработке ударов по ракетным объектам Северной Кореи.

Учения начались через несколько часов после того, как КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности.

В ходе учений самолеты пятого поколения F-35A южнокорейских ВВС нанесли удары по мишеням, имитирующим северокорейские транспортно-монтажные пусковые установки, авиационными бомбами GBU-12 c лазерным наведением.

В ходе учений также состоялись совместные полеты в ударном строю четырех южнокорейских F-35 и четырех американских F-16.

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