В складском здании на Комсомольской площади начался пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в экстренных службах города.
Пожар происходит, как уточняется, на Комсомольской площади, дом 1а. Пожару дан ранг 1-БИС. Сотрудники МЧС добавили, что на участке происходит интенсивное горение. Очаг возгорания обнаружен между первым и вторым этажом.
По пострадавшим на текущий момент информация уточняется.
Помимо этого, склад со стройматериалами загорелся 16 ноября на Рублевском шоссе. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.
Также стало известно о пожаре в подвале дома в Орехово-Зуевском проезде в ЮВАО. По данным собеседника «ВМ», площадь возгорания достигает 15 квадратных метров. В подъезде дома появились клубы дыма.