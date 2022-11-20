В складском здании на Комсомольской площади начался пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в экстренных службах города.

Пожар происходит, как уточняется, на Комсомольской площади, дом 1а. Пожару дан ранг 1-БИС. Сотрудники МЧС добавили, что на участке происходит интенсивное горение. Очаг возгорания обнаружен между первым и вторым этажом.

По пострадавшим на текущий момент информация уточняется.

Помимо этого, склад со стройматериалами загорелся 16 ноября на Рублевском шоссе. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.