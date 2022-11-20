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11 часов назад

В Латвии осквернили захоронение советских солдат

Lenta.ruиещё 2

В латвийском городе Юрмала неизвестные похитили 16 мемориальных плит, стоявших на кладбище, где похоронены советские солдаты. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

В Латвии осквернили захоронение советских солдат
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел на воинском братском кладбище в районе Булдури. Плиты пропали вечером 19 ноября. Когда стало известно, что захоронение осквернили, об этом сообщили в полицию.

Согласно сайту «Русские мемориалы в Латвии», на кладбище в Булдури похоронены 96 советских солдат, которые погибли в 1944-1945 годах. Также имеется мемориальная стена с барельефом и 69 памятных знаков, на которых перечислены имена всех похороненных. В прошлом на мемориальной стене неоднократно появлялись надписи, оставленные вандалами.

В мае сообщалось, что парламент Латвии проголосовал за законопроект, который прекращает действие статьи 13 латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в случае демонтажа памятников советским воинам в Латвии об их судьбе должна позаботиться Россия.

Происшествия,Алексей Чепа,Комитет госдумы по международным делам,
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