В Латвии осквернили захоронение советских солдат

В латвийском городе Юрмала неизвестные похитили 16 мемориальных плит, стоявших на кладбище, где похоронены советские солдаты. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на воинском братском кладбище в районе Булдури. Плиты пропали вечером 19 ноября. Когда стало известно, что захоронение осквернили, об этом сообщили в полицию.

Согласно сайту «Русские мемориалы в Латвии», на кладбище в Булдури похоронены 96 советских солдат, которые погибли в 1944-1945 годах. Также имеется мемориальная стена с барельефом и 69 памятных знаков, на которых перечислены имена всех похороненных. В прошлом на мемориальной стене неоднократно появлялись надписи, оставленные вандалами.