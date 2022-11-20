В Башкирии ищут россиян, которые уехали кататься в лес на багги

Спасатели и полиция ищут в Белорецком районе Башкирии троих взрослых и ребенка, которые уехали кататься в лес на багги и не выходят на связь, сообщил в воскресенье заместитель премьер-министра республики Ирек Сагитов.
"20 ноября в 00:13 в Центр обработки вызовов "Системы-112" поступило сообщение о том, что в Белорецком районе трое взрослых людей и ребенок семи лет уехали в лес кататься на баггах. Связь с ними отсутствует. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы", - написал Сагитов на странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, к поискам привлечены спасатели, сотрудники полиции, соответствующая техника. Также привлечен пожарно-спасательный вертолет госкомитета республики по ЧС.