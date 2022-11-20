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12 часов назад

В Башкирии ищут троих взрослых и ребенка, которые уехали кататься в лес на багги

ТАССиещё 2

Спасатели и полиция ищут в Белорецком районе Башкирии троих взрослых и ребенка, которые уехали кататься в лес на багги и не выходят на связь, сообщил в воскресенье заместитель премьер-министра республики Ирек Сагитов.

В Башкирии ищут россиян, которые уехали кататься в лес на багги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"20 ноября в 00:13 в Центр обработки вызовов "Системы-112" поступило сообщение о том, что в Белорецком районе трое взрослых людей и ребенок семи лет уехали в лес кататься на баггах. Связь с ними отсутствует. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы", - написал Сагитов на странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, к поискам привлечены спасатели, сотрудники полиции, соответствующая техника. Также привлечен пожарно-спасательный вертолет госкомитета республики по ЧС.

Происшествия,Ирек Сагитов,
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