В Башкирии ищут россиян, которые уехали кататься в лес на багги

"20 ноября в 00:13 в Центр обработки вызовов "Системы-112" поступило сообщение о том, что в Белорецком районе трое взрослых людей и ребенок семи лет уехали в лес кататься на баггах. Связь с ними отсутствует. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы", - написал Сагитов на странице в соцсети "ВКонтакте".