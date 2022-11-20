Мошенники украли 150 тыс. рублей и передали большую часть больным раком

В Москве мошенники получили доступ к личному кабинету интернет-банка женщины и перевели деньги в «Фонд борьбы с лейкемией», сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

Фото: РИА Новости РИА Новости

35-летней Татьяне Илюшиной, которая живет в Сокольниках, позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Женщина поверила, так как ее карта находилась на перевыпуске, поэтому она продиктовала им всю необходимую информацию и коды из SMS-сообщений.

Через несколько дней ей была зачислена заработная плата — более 150 тыс. рублей. Практически сразу эта сумма была списана. В истории платежей говорилось, что 100 тыс. рублей были переведены в «Фонд борьбы с лейкемией».