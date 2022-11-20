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12 часов назад

В Москве мошенники украли у женщины 150 тыс. рублей и передали большую часть больным раком

Газета.Ruиещё 2

В Москве мошенники получили доступ к личному кабинету интернет-банка женщины и перевели деньги в «Фонд борьбы с лейкемией», сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

Мошенники украли 150 тыс. рублей и передали большую часть больным раком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

35-летней Татьяне Илюшиной, которая живет в Сокольниках, позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Женщина поверила, так как ее карта находилась на перевыпуске, поэтому она продиктовала им всю необходимую информацию и коды из SMS-сообщений.

Через несколько дней ей была зачислена заработная плата — более 150 тыс. рублей. Практически сразу эта сумма была списана. В истории платежей говорилось, что 100 тыс. рублей были переведены в «Фонд борьбы с лейкемией».

Потерпевшая написала заявление в полицию.

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