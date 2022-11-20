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15 часов назад

«РЕН ТВ»: в Москве в кафе «Чайхона» зарезали мужчину

Газета.Ru

Неизвестный зарезал мужчину в кафе «Чайхона» в Москве, передает телеканал «РЕН ТВ».

В Москве в кафе зарезали мужчину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел ночью 20 ноября на Краснопрудной улице. Злоумышленник нанес два удара ножом своей жертве, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший скончался от полученных травм. Полиция разыскивает подозреваемого.

Ранее в Бурятии 58-летнего жителя Улан-Удэ признали виновным в убийстве соседа.

Инцидент произошел в ночь на 23 июля 2022 года в общежитии на улице Пугачева. Подсудимый устроил в своей комнате застолье и пригласил на него знакомых: мужчину и женщину, которые также проживают в общежитии. В какой-то момент пенсионер захотел остаться с гостьей наедине и попытался выгнать соседа, однако тот уходить не собирался.

Тогда пьяный россиянин схватил нож и ударил им собутыльника в грудь. Раненый мужчина смог выбраться на лестничную площадку и позвать на помощь других соседей, которые вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось.

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