В Москве в кафе зарезали мужчину

Инцидент произошел в ночь на 23 июля 2022 года в общежитии на улице Пугачева. Подсудимый устроил в своей комнате застолье и пригласил на него знакомых: мужчину и женщину, которые также проживают в общежитии. В какой-то момент пенсионер захотел остаться с гостьей наедине и попытался выгнать соседа, однако тот уходить не собирался.