На Камчатке началось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии

На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана. Зафиксированы выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час, ожидаются лавовые потоки, сообщили в воскресенье в пресс-службе Института вулканологии ДВО РАН.

Фото: ТАСС ТАСС

"На Камчатке началось вершинное извержение высочайшего в Евразии вулкана - Ключевского. Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до 10 взрывов в час. Ученые ожидают излива лавовых и грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана", - говорится в сообщении.

Извержение началось в вершинной части кратера. Из-за значительной глубины вулкана - порядка 200 м - над кромкой видны только отдельные выбросы. Ученые предупреждают, что интенсивность извержения будет нарастать. Директор института Алексей Озеров уточнил, что извержения Ключевского вулкана могут длиться от нескольких недель до года.