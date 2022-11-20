В России в любой момент может произойти мощное извержение вулкана Шивелуч

Давненько на Земле не извергались вулканы. Но это может скоро измениться. Так, камчатский вулкан Шивелуч, видимо, готовиться к мощнейшему извержению в любой момент, потому что выяснилось, что он проявляет чрезвычайную активность. Об этом РИА Новости рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Купол вулкана сильно разогрет. В темное время суток наблюдается свечение купола практически по всей его поверхности. Со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов Цельсия, сходят пирокластические потоки. Такое состояние купола наблюдается, как правило, перед мощным пароксизмальным извержением Алексей Озеров Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН