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19 ноября

Посетители кафе устроили стрельбу в Москве

Елена Прошина

Конфликт между посетителями кафе в Москве закончился стрельбой. Пострадал один человек. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России, передает ТАСС.

Посетители кафе устроили стрельбу в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в субботу утром, в кафе на бульваре Яна Райниса. Трое граждан повздорили на бытовой почве и затеяли драку. Один их них начал стрелять из травматического пистолета и ранил оппонента.

Двое скрылись с места происшествия, их разыскивают. Пострадавшему пришлось обратиться в больницу.

В правоохранительных органах отметили, что все участники инцидента были пьяны.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить информацию о массовой драке мигрантов на складе Ozon в Пушкино.

Происшествия,Мигранты,Массовые драки,Александр Бастрыкин,МВД России,Следственный комитет,
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