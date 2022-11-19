Посетители кафе устроили стрельбу в Москве

Конфликт между посетителями кафе в Москве закончился стрельбой. Пострадал один человек. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России, передает ТАСС.

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Инцидент произошел в субботу утром, в кафе на бульваре Яна Райниса. Трое граждан повздорили на бытовой почве и затеяли драку. Один их них начал стрелять из травматического пистолета и ранил оппонента.

Двое скрылись с места происшествия, их разыскивают. Пострадавшему пришлось обратиться в больницу.

В правоохранительных органах отметили, что все участники инцидента были пьяны.