Компания Ozon подтвердила факт драки на своем складе

На территории логистического центра Ozon в Пушкине в ночь с четверга на пятницу произошел конфликт между работниками компаний-подрядчиков, в нем пострадал один человек, он уже отпущен из больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщала ТАСС, что словесный конфликт между двумя группами людей на складе в Пушкине перерос в драку, в результате пострадал один человек. По предварительным данным, в потасовке принимали участие приезжие, которые работали на складе Ozon, причиной конфликта, а потом и драки стали разногласия из-за места в очереди.

"На территории логистического центра Ozon в ночь с четверга на пятницу действительно произошел конфликт между работниками компаний-подрядчиков, однако сотрудники службы безопасности компании оперативно пресекли его", - сообщили в пресс-службе ретейлера.