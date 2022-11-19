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19 ноября

Компания Ozon подтвердила факт драки на своем складе в Пушкине

ТАССиещё 2

На территории логистического центра Ozon в Пушкине в ночь с четверга на пятницу произошел конфликт между работниками компаний-подрядчиков, в нем пострадал один человек, он уже отпущен из больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Компания Ozon подтвердила факт драки на своем складе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщала ТАСС, что словесный конфликт между двумя группами людей на складе в Пушкине перерос в драку, в результате пострадал один человек. По предварительным данным, в потасовке принимали участие приезжие, которые работали на складе Ozon, причиной конфликта, а потом и драки стали разногласия из-за места в очереди.

"На территории логистического центра Ozon в ночь с четверга на пятницу действительно произошел конфликт между работниками компаний-подрядчиков, однако сотрудники службы безопасности компании оперативно пресекли его", - сообщили в пресс-службе ретейлера.

Массовая драка на складах "Озона" закончилась поножовщиной

На место оперативно прибыла полиция, пострадавший с ножевым ранением был отправлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает. По информации компании, пострадавший уже отпущен домой. Все обстоятельства конфликта выясняют правоохранительные органы, добавили в Ozon.

Происшествия,Драка,Массовые драки,Ножевые ранения,МВД России,
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