Второе за день ЧП произошло в сахалинском поселке

Второе ЧП за день произошло в сахалинском поселке городского типа Тымовское. Ближе к полуночи здесь загорелся многоквартирный дом. Об инциденте сообщает телекомпания АСТВ.

Пожар произошел в двухэтажном доме на улице Торговой, 23 в ночь с 19 на 20 ноября.

Огонь охватил кровлю здания на площади 200 квадратных метров. Известно, что спасатели эвакуировали 4 человек. Остальные жильцы покинули здание самостоятельно.

Местные жители говорят, что при пожаре погибла женщина. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Канал опубликовал видео с места ЧП. Над домом видны клубы черного дыма и пламя.