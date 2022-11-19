Второе за день ЧП произошло в сахалинском поселке

Второе ЧП за день произошло в сахалинском поселке городского типа Тымовское. Ближе к полуночи здесь загорелся многоквартирный дом. Об инциденте сообщает телекомпания АСТВ.
Пожар произошел в двухэтажном доме на улице Торговой, 23 в ночь с 19 на 20 ноября.
Огонь охватил кровлю здания на площади 200 квадратных метров. Известно, что спасатели эвакуировали 4 человек. Остальные жильцы покинули здание самостоятельно.
Местные жители говорят, что при пожаре погибла женщина. Однако официального подтверждения этой информации нет.
Канал опубликовал видео с места ЧП. Над домом видны клубы черного дыма и пламя.
Сегодня утром в другом жилом доме поселка Тымовское взорвался газ. Погибли девять человек, четверо из них - дети.