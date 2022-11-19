Подозреваемый в убийстве женщины в Москве назвал свой мотив

Подозреваемый в убийстве 29-летней женщины на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы утверждает, что совершил преступление из-за измены. Такое признание он сделал на видео, распространенном столичным ГСУ СК России.

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"Изменила мне", - сказал он, отвечая на вопрос следователя, за что убил женщину.

Подозреваемый признал вину и говорит, что раскаялся в содеянном.

Утром 18 ноября около жилого дома на Севастопольском проспекте было найдено тело 29-летней женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), оно находится на контроле прокуратуры. Причиной убийства могла стать ревность. Как отметили в столичном ГСУ СК, потерпевшая познакомилась с фигурантом незадолго до случившегося и не отвечала ему взаимностью на знаки внимания.

Подозреваемого Шохрубека Каримова задержали в Тамбовской области. У него нашли раскладной нож, которым он совершил преступление. По данным правоохранительных органов, мужчина - уроженец Узбекистана. Также задержан еще один мужчина, который, как сообщалось ранее, помог подозреваемому уехать из Москвы. Сейчас он является свидетелем по делу.