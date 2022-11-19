Подозреваемый в убийстве женщины в Москве назвал свой мотив

Подозреваемый в убийстве 29-летней женщины на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы утверждает, что совершил преступление из-за измены. Такое признание он сделал на видео, распространенном столичным ГСУ СК России.
"Изменила мне", - сказал он, отвечая на вопрос следователя, за что убил женщину.
Подозреваемый признал вину и говорит, что раскаялся в содеянном.
Утром 18 ноября около жилого дома на Севастопольском проспекте было найдено тело 29-летней женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), оно находится на контроле прокуратуры. Причиной убийства могла стать ревность. Как отметили в столичном ГСУ СК, потерпевшая познакомилась с фигурантом незадолго до случившегося и не отвечала ему взаимностью на знаки внимания.
Подозреваемого Шохрубека Каримова задержали в Тамбовской области. У него нашли раскладной нож, которым он совершил преступление. По данным правоохранительных органов, мужчина - уроженец Узбекистана. Также задержан еще один мужчина, который, как сообщалось ранее, помог подозреваемому уехать из Москвы. Сейчас он является свидетелем по делу.
По информации правоохранительных органов, сотрудники полиции смогли оперативно задержать их благодаря камерам видеонаблюдения. По требованию прокуратуры было возбуждено еще одно уголовное дело - об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ).