В Ленинградской области специалисты экстренных служб тушат крупный пожар на газозаправочной станции. По предварительным данным, при ЧП никто не пострадал, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Тушение огня ведется на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей», - уточняется в сообщении.

Жители Мурино и Колпино пишут в соцсетях, что из окон их домов виден десятиметровый столб пламени за КАД, сообщают «Невские новости».

Жители предполагают, что пожар мог возникнуть на газопроводе. Они отмечают, что слышен «громкий гул, а у некоторых в домах трясутся оконные стекла».