Гладков сообщил об обстреле Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле города Шебекино. Он опубликовал в своем Telegram фото пострадавших от обстрелов зданий.

Фото: Телеграм-канал «Настоящий Гладков» Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В одном из них возник пожар, в другом, жилом доме, были выбиты все стекла. Гладков уточнил, что зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий, повреждена линия электропередачи. Он уточнил, что в результате обстрела пострадала женщина.