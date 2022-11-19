В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
19 ноября

Гладков сообщил об обстреле Шебекино

Газета.Ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле города Шебекино. Он опубликовал в своем Telegram фото пострадавших от обстрелов зданий.

Гладков сообщил об обстреле Шебекино
Фото: Телеграм-канал «Настоящий Гладков»Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В одном из них возник пожар, в другом, жилом доме, были выбиты все стекла. Гладков уточнил, что зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий, повреждена линия электропередачи. Он уточнил, что в результате обстрела пострадала женщина.

Накануне, сообщал Гладков, под минометным обстрелом оказалось приграничное село в Шебекинском городском округе. В двух домах были выбиты стекла, повреждена линия электропередачи. Позднее губернатор рассказал, что в результате обстрела в селе Устинка погиб мужчина. В населенном пункте пострадали четыре домовладения.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители