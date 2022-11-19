Гладков сообщил об обстреле Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле города Шебекино. Он опубликовал в своем Telegram фото пострадавших от обстрелов зданий.
В одном из них возник пожар, в другом, жилом доме, были выбиты все стекла. Гладков уточнил, что зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий, повреждена линия электропередачи. Он уточнил, что в результате обстрела пострадала женщина.
Накануне, сообщал Гладков, под минометным обстрелом оказалось приграничное село в Шебекинском городском округе. В двух домах были выбиты стекла, повреждена линия электропередачи. Позднее губернатор рассказал, что в результате обстрела в селе Устинка погиб мужчина. В населенном пункте пострадали четыре домовладения.