Власти Белгородской области сообщили о пострадавшей после обстрела региона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что жительница села Нижний Ольшанец получила осколочные ранения после обстрела населенного пункта.

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«В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей», — написал Гладков.

Он отметил, что на место выехали бригады скорой медицинской помощи.

По его словам, в результате обстрела повреждения получили шесть частных домовладений.

Глава района Владимир Перцев и оперативные службы продолжают подомовой обход территории, добавил губернатор Белгородской области.