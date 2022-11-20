Власти Белгородской области сообщили о пострадавшей после обстрела региона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что жительница села Нижний Ольшанец получила осколочные ранения после обстрела населенного пункта.
«В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей», — написал Гладков.
Он отметил, что на место выехали бригады скорой медицинской помощи.
По его словам, в результате обстрела повреждения получили шесть частных домовладений.
Глава района Владимир Перцев и оперативные службы продолжают подомовой обход территории, добавил губернатор Белгородской области.
19 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об очередном обстреле города Шебекино. До этого он заявлял, что под минометным обстрелом оказалось приграничное село в Шебекинском городском округе. В двух домах были выбиты стекла, повреждена линия электропередачи.