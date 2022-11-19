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19 ноября

В районе взрыва в жилом доме на Сахалине объявили траур

Lenta.ru

Траур объявили в Тымовском районе Сахалинской области после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

В районе взрыва в жилом доме на Сахалине объявили траур
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Соболезную членам семей погибших. Пострадавшим мы окажем всю необходимую помощь, включая решение жилищных вопросов», — заявил глава региона.

Лимаренко также пообещал обеспечить жертвам аварии сначала временное, а позже — постоянное жилье.

Ранее в субботу, 19 ноября, в поселке Тымовское случился взрыв газа в жилом доме. После этого произошел обвал перекрытий в пятиэтажном кирпичном здании. Предварительной причиной специалисты назвали неправильное хранение 20-литрового газового баллона. Дом не газифицирован, а взрывоопасный объект был размещен на балконе и, возможно, был подключен к плите.

Изначально сообщалось о семи погибших, их тела были извлечены из-под завалов. Позже стало известно, что число скончавшихся увеличилось до девяти, четверо из них — дети.

Происшествия,Новости регионов,Взрывы газа в домах,Валерий Лимаренко,
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