В районе взрыва в жилом доме на Сахалине объявили траур

Траур объявили в Тымовском районе Сахалинской области после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

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«Соболезную членам семей погибших. Пострадавшим мы окажем всю необходимую помощь, включая решение жилищных вопросов», — заявил глава региона.

Лимаренко также пообещал обеспечить жертвам аварии сначала временное, а позже — постоянное жилье.

Ранее в субботу, 19 ноября, в поселке Тымовское случился взрыв газа в жилом доме. После этого произошел обвал перекрытий в пятиэтажном кирпичном здании. Предварительной причиной специалисты назвали неправильное хранение 20-литрового газового баллона. Дом не газифицирован, а взрывоопасный объект был размещен на балконе и, возможно, был подключен к плите.