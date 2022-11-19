Режим ЧС ввели в поселке Тымовское на Сахалине

В поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, ввели режим ЧС, сообщает в Telegram территориальное управление МВД.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС Следственный комитет РФ/ТАСС

Полицейскими организована охрана общественного порядка.

На 20 ноября запланировано обследование жилого дома, в котором произошло обрушение.

19 ноября в 12:55 в ОМВД России по Тымовскому городскому округу поступило сообщение об обрушении первого подъезда жилого дома, расположенного на Библиотечной улице в поселке Тымовское.

По предварительным данным МВД, причиной обрушения мог стать взрыв бытового газового баллона в одной из квартир на первом этаже.