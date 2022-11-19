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19 ноября

Режим ЧС ввели в поселке Тымовское на Сахалине

Газета.Ru

В поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, ввели режим ЧС, сообщает в Telegram территориальное управление МВД.

Режим ЧС ввели в поселке Тымовское на Сахалине
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСССледственный комитет РФ/ТАСС

Полицейскими организована охрана общественного порядка.

На 20 ноября запланировано обследование жилого дома, в котором произошло обрушение.

19 ноября в 12:55 в ОМВД России по Тымовскому городскому округу поступило сообщение об обрушении первого подъезда жилого дома, расположенного на Библиотечной улице в поселке Тымовское.

По предварительным данным МВД, причиной обрушения мог стать взрыв бытового газового баллона в одной из квартир на первом этаже.

В результате ЧА погибли девять человек, из них четверо детей. Двое совершеннолетних граждан обратились за медицинской помощью.

Происшествия,Режим ЧС,Режим ЧС,
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