Катавшаяся на буксируемом снегокате россиянка погибла под колесами автомобиля

В Свердловской области полицейские выясняют обстоятельства гибели 22-летней россиянки, сообщает Ura.ru.

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ЧП произошло в городе Заречный. Погибшая девушка ехала на снегокате, который на ленте буксировал автомобиль ВАЗ-2109. Во время движения потерпевшая упала на дорогу и угодила под колеса двигавшейся следом легковушки.

Водитель ВАЗ-2109 положил потерпевшую в машину и повез в местную больницу. В пути россиянка скончалась. Прибывшие инспекторы ГИБДД установили, что 24-летний водитель был пьян. Ранее он уже привлекался к ответственности за езду на автомобиле без прав.