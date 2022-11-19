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19 ноября

Подозреваемый в убийстве девушки на юге Москвы признал вину

News.ru

Подозреваемый в убийстве на юге в Москве Юлии Ткачевой дал признательные показания, сообщили в столичном Следственном комитете. Согласно ним, мужчина нанес своей жертве пять ударов складным ножом, который носил при себе «просто так».

Подозреваемый в убийстве девушки на юге Москвы признал вину
Фото: sledcom_press/t.mesledcom_press/t.me

Человека убил <...> девушку, — пояснил задержанный.

Второй мужчина, который ранее был предполагаемым подельником задержанного, перешел в статус свидетеля. Он рассказал, что познакомился с преступником 18 ноября на онлайн-сервисе поиска автомобильных попутчиков. Мужчина отметил, что не знал о совершенном пассажиром преступлении.

Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти нашли на Севастопольском проспекте в Москве накануне утром. На теле девушки обнаружили колото-резаные ранения в области груди.

По имеющимся данным, сотрудники правоохранительных органов подозревают в убийстве 25-летнего Шохрукбека Каримова — его задержали в Тамбовской области. Неизвестно, идет ли речь о Каримове: силовики не раскрывают личность задержанного.

Происшествия,Убийство ,Юлия Ткачева,Следственный комитет,
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