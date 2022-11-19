На месте ЧП с домом на Сахалине создали оперативный штаб

На месте взрыва в поселке Тымовское на Сахалине был создан оперативный штаб. Об этом заявили в МЧС России, сообщает РИА Новости.

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В ведомстве уточнили, что оперативный штаб организован в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области. Уже известно, что специалисты работают на месте происшествия. К ликвидации последствий ЧП привлечено 80 человек и 20 единиц техники.

Ранее была названа предварительная причина ЧП в поселке на Сахалине. В настоящее время считают, что в жилом пятиэтажном доме мог взорваться 20-литровый газовый баллон, запрещенный к использованию. Он, возможно, был подключен к плите для приготовления пищи, однако точно еще не выяснено.

В жилом доме на Сахалине произошел взрыв ранее в субботу, 19 ноября. После этого был обвал перекрытий в пятиэтажном кирпичном доме. МЧС дополнительно направило группу из 26 спасателей на место проишествия.

По предварительной версии властей региона, причиной происшествия стало неправильное хранение или использование газового баллона. Уже известно о девяти погибших, в том числе четверых детях.