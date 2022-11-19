В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
19 ноября

На месте ЧП с домом на Сахалине создали оперативный штаб

Lenta.ru

На месте взрыва в поселке Тымовское на Сахалине был создан оперативный штаб. Об этом заявили в МЧС России, сообщает РИА Новости.

На месте ЧП с домом на Сахалине создали оперативный штаб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что оперативный штаб организован в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области. Уже известно, что специалисты работают на месте происшествия. К ликвидации последствий ЧП привлечено 80 человек и 20 единиц техники.

Ранее была названа предварительная причина ЧП в поселке на Сахалине. В настоящее время считают, что в жилом пятиэтажном доме мог взорваться 20-литровый газовый баллон, запрещенный к использованию. Он, возможно, был подключен к плите для приготовления пищи, однако точно еще не выяснено.

В жилом доме на Сахалине произошел взрыв ранее в субботу, 19 ноября. После этого был обвал перекрытий в пятиэтажном кирпичном доме. МЧС дополнительно направило группу из 26 спасателей на место проишествия.

По предварительной версии властей региона, причиной происшествия стало неправильное хранение или использование газового баллона. Уже известно о девяти погибших, в том числе четверых детях.

Пятиэтажный дом в поселке Тымовское на Сахалине был построен еще в 1980-х годах. В нем около 80 квартир. Последний капитальный ремонт там проходил в 2016-м. В доме также не проведена газификация.

Происшествия,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители