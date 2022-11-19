В Санкт-Петербурге погибла 17-летняя девушка. Перед смертью она вела трансляцию в социальных сетях. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видео, опубликованного каналом, девушка запускает стрим, подходит к перилам общего балкона на 12-м этаже и пытается через них перелезть. После этого слышится вскрик и ролик обрывается.

Тело подростка было найдено под окнами многоквартирного дома на проспекте Ветеранов этой ночью.

По данным канала, перед ЧП девочка размещала в соцсетях меланхоличные фотографии и рисунки. Кроме того, ранее она подвергалась буллингу.