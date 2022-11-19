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19 ноября

Подозреваемый в убийстве женщины на юго-западе Москвы доставлен на допрос

Агентство «Москва»иещё 3

Подозреваемый в убийстве женщины на Севастопольском проспекте доставлен на допрос к столичным следователям. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

«25-летний подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы доставлен в подразделение столичного Следственного комитета, где следователи приступили к проведению с ним необходимых следственных действий», - рассказала Иванова.

Она отметила, что сотрудники следственного управления СК в Тамбовской области, где ранее был задержан мужчина, обнаружили и изъяли у него орудие преступления, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия. В ближайшее время будут назначены экспертизы.

«В качестве свидетеля допрошен второй мужчина. Установлено, что он не был осведомлен о совершенном подозреваемым убийстве. Они познакомились 18 ноября 2022 года и фигурант был пассажиром с онлайн-сервиса поиска автомобильных попутчиков», - добавила Иванова.

Ранее сообщалось, что утром 18 ноября у жилого дома на Севастопольском проспекте обнаружили тело женщины 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали в Тамбовской области. Также был задержан его знакомый.

Происшествия,Убийство ,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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