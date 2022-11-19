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19 ноября

«Такие баллоны запрещены»: стало известно о причине взрыва на Сахалине

News.ru

Двадцатилитровый газовый баллон мог взорваться в доме в поселке Тымовское на Сахалине, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что баллоны такого объма запрещается хранить в жилых помещениях. По предварительной версии, взорвавшийся баллон был подключен к плите для приготовления пищи.

Cтало известно о причине взрыва на Сахалине
Фото: sledcomru/vk.comsledcomru/vk.com

Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, находившийся на балконе. Баллоны такого объема запрещено ставить в жилых помещениях, разрешены только объемом до пяти литров, — говорится в сообщении.

ЧП в Тымовском районе произошло утром: взрывной волной был обрушен целый подъезд, обвалились квартиры с пятого по первый этажи. Очевидцы происшествия уточняли, что здание не газифицировано и причиной взрыва мог стать газовый баллон. В результате погибли девять человек, среди которых четверо детей.

8 октября при взрыве в квартире на северо-западе Москвы в Тепличном переулке пострадала женщина. Инцидент произошел на третьем этаже девятиэтажки. Предположительно, причиной стал бытовой газ. В результате в квартире частично обрушились стены.

6 июля газовый баллон взорвался на территории BДНХ в Москве. В результате ЧП травмы получили двое рабочих.

Происшествия,ВДНХ,
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