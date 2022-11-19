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19 ноября

Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Смоленской области

Газета.Ru

Маршрутное такси загорелась во время движения по трассе в Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу под Смоленском
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области/VKГУ МЧС России по Смоленской области/VK

«Водитель микроавтобуса Fiat Ducato ехал в направлении города Починка. В один момент в районе деревни Гринево из-под передней части автомобиля повалил дым и начали вырываться языки пламени. Мужчина вместе с пассажирами быстро покинули транспортное средство и вызвал пожарных», — говорится в сообщении ведомства.

В результате пожара микроавтобус полностью сгорел. Пассажиры маршрутки и водитель не пострадали. По данным МЧС, причиной возгорания машины могла стать техническая неисправность.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем, который упал с объездного моста на железнодорожные пути в Армении.

Происшествия,Пожар в Смоленске,Дым от пожаров,
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