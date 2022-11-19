Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу под Смоленском

Маршрутное такси загорелась во время движения по трассе в Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области/VK ГУ МЧС России по Смоленской области/VK

«Водитель микроавтобуса Fiat Ducato ехал в направлении города Починка. В один момент в районе деревни Гринево из-под передней части автомобиля повалил дым и начали вырываться языки пламени. Мужчина вместе с пассажирами быстро покинули транспортное средство и вызвал пожарных», — говорится в сообщении ведомства.

В результате пожара микроавтобус полностью сгорел. Пассажиры маршрутки и водитель не пострадали. По данным МЧС, причиной возгорания машины могла стать техническая неисправность.