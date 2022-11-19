В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
19 ноября

Сразу несколько машин загорелись на парковке ТЦ на северо-востоке Москвы

News.ru

В Москве на Ярославском шоссе произошел пожар около торгового центра «Европолис». Как сообщает Telegram-канал «Говорит Москва», на парковке магазина Metro загорелись автомобили. Момент пожара попал на видео.

На видеозаписи можно заметить, что горят сразу несколько автомобилей с разных частей парковки.

70 автомобилей сгорели из-за непотушенной сигареты

Как позже сообщили в МЧС, пожар был ликвидирован. В столичном главке ведомства уточнили, что площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Никто не пострадал.

Это возгорание было утром. Возгорание легкового автомобиля, 4 кв. м, ликвидировано в 08.26, без пострадавших, — сказали в экстренных службах.

Ранее стало известно, что на одном из крупнейших рынков Москвы «Садовод» произошел пожар. Спасатели провели эвакуацию посетителей. На место были направлены 20 пожарных расчетов. В столичном главке МЧС NEWS.ru уточнили, что вызов с «Садовода» поступил на пульт в 13:52. Позже стало известно, что пожар на рынке потушили.

Происшествия,Видео,Пожар в Москве,Торговый центр,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители