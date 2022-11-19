Власти выплатят по 30 тыс. рублей на немедленные нужды жильцам дома в поселке Тымовское на Сахалине, где произошел взрыв газа, рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Об этом пишет РИА «Новости».

Лимаренко пояснил, что средства от муниципалитета в размере 30 тыс. рублей будут выданы предположительно завтра, 20 ноября.

Губернатор уточнил, что регион также выделит средства на покупку мебели, так как «все утрачено у людей».