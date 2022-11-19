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19 ноября

Названа сумма компенсаций жильцам дома на Сахалине, где взорвался газ

Илья Родин

Власти выплатят по 30 тыс. рублей на немедленные нужды жильцам дома в поселке Тымовское на Сахалине, где произошел взрыв газа, рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Об этом пишет РИА «Новости».

Лимаренко пояснил, что средства от муниципалитета в размере 30 тыс. рублей будут выданы предположительно завтра, 20 ноября.

Сахалинские власти назвали предварительную причину взрыва в доме

Губернатор уточнил, что регион также выделит средства на покупку мебели, так как «все утрачено у людей».

Напомним, что в результате взрыва в жилом многоквартирном доме на Сахалине обрушились этажи с первого по пятый в одном из подъездов. По предварительным данным, погибли 9 человек. Причиной взрыва, по мнению властей, стало неправильное хранение баллонов с бытовым газом.

Происшествия,Видео,Взрывы газа в домах,Валерий Лимаренко,
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