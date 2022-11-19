Российский уголовник из ревности зарезал сожительницу

По данным следствия, 14 ноября подозреваемый в ходе совместного распития алкоголя с женщиной узнал, что в его отсутствие в доме были посторонние мужчины. На почве ревности он схватился за нож и нанес им удар в грудь жертвы. Осознав, что возлюбленная не подает признаков жизни, убийца сообщил о произошедшем соседу, который вызвал полицейских.