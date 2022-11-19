Число погибших при взрыве в доме на Сахалине снова выросло

Число погибших при взрыве дома в поселке Тымовское на Сахалине снова возросло. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

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К этому моменту известно о девяти погибших, в том числе четверых детях.

Ранее стало известно, что МЧС дополнительно направило группу из 26 спасателей в поселок Тымовское. Помимо этого, помогать на месте ЧП будут кинологи и психологи МЧС.

В жилом доме на Сахалине произошел взрыв ранее в субботу, 19 ноября. После этого, как отмечалось, произошел обвал перекрытий в пятиэтажном кирпичном доме.

По предварительной версии, причиной стало неправильное хранение или использование газового баллона — дом не был газифицирован. Было изначально известно о семи погибших, их тела были извлечены из-под завалов.