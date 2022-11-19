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19 ноября

Число погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до восьми

Москва24

Восемь человек стали жертвами взрыва газа в жилом доме в Сахалинской области, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале. Ранее речь шла о семи погибших.

Число погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до восьми
Фото: телеграм-канал "ЧП Сахалин" телеграм-канал "ЧП Сахалин"

Еще семь человек пострадали. В настоящее время продолжаются поиски оставшихся под завалами людей. Связи с ними нет.

Лимаренко рассказал, что находится на месте происшествия в Тымовском.

Мощный взрыв прогремел 19 ноября в многоквартирном жилом доме в городе Тымовской на Сахалине. В результате произошло обрушения с пятого по первый этажи здания.

Согласно предварительной версии, причиной инцидента стал взрыв газового баллона. В разборах завалов задействованы 59 человек и 13 единиц техники. Также к месту ЧП выдвинулась аэромобильная группировка спасателей в составе 26 человек и 4 единицы техники.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место происшествия вылетели руководитель регионального следственного управления, а также следователи-криминалисты.

Происшествия,Новости регионов,Взрывы газа в домах,Взрывы и катастрофы,Громкие уголовные дела ,Валерий Лимаренко,Следственный комитет,
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