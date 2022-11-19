Сахалинские власти назвали предварительную причину взрыва в доме

Причиной взрыва в жилом доме на Сахалине, по предварительным данным, стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом, заявила в Telegram-канале администрация Тымовского района.
Местные власти опровергли появившиеся в СМИ публикации о том, что дом мог обрушиться из-за пекарни, которая в нем работала.
«На самом деле в доме, где произошла трагедия, нет пекарни. Она расположена в отдельно стоящем здании на удалении от места происшествия. Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом», — говорится в сообщении