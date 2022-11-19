При взрыве на Сахалине погибли дети

При взрыве пятиэтажного дома в поселке Тымовский на Сахалине погибли двое детей. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем telegram-канале.

«По уточненным данным, 4 человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них 2 детей», — уточнил губернатор.

Он подчеркнул, что всего в многоэтажном доме проживало 33 человека. Губернатор также отметил, что к работе по разбору развалов участвуют 59 человек и 13 единиц техники. Кроме того, на место вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.