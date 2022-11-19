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19 ноября

При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли семь человек

Вечерняя Москваиещё 11

При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли семь человек, трое из них — дети. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли семь человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Во время взрыва в доме в Тымовском погибли семь человек, трое — дети. Поиски еще трех жителей продолжаются, — написал он на своей странице в Telegram.

На Сахалине в поселке Тымовском в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. На месте инцидента работали оперативные городские службы.

Утром 19 ноября вертолет Ми-8 со спасателями в составе экипажа вылетел в село Тымовское. Уточняется, что на месте инцидента работали 59 человек и задействовано 13 единиц техники.

Происшествия,Новости регионов,Взрывы газа в домах,Валерий Лимаренко,
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