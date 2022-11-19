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19 ноября

В подмосковном Солнечногорске произошел взрыв газа в многоквартирном доме

Газета.Ru

Произошел взрыв газа в многоквартирном доме в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на в экстренные службы.

В еще одной российской многоэтажке произошел взрыв газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в результате ЧП пострадал мужчина, проживающий в квартире, его направили в больницу с ожогами.

Известно также, что фасад жилого дома поврежден в результате взрыва, выбило окна и двери. Несущие конструкции, по предварительным данным, не пострадали.

Газ-разрушитель: что известно о взрывах домов в Ногинске и Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что на Сахалине в поселке Тымовское в одной из квартир пятиэтажного дома произошел взрыв. Основной версией причины трагедии считается взрыв газового баллона, который находился на балконе одной из квартир. Местные власти уточнили, что дом не был газифицирован. По последним данным, в результате ЧП погибли три человека, еще девять человек пострадали.

В начале ноября мать четверых детей погибла в результате взрыва газа в частном жилом доме в Дагестане.

Происшествия,Взрывы газа в домах,
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