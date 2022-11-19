Взрыв на Сахалине: Число жертв возросло

В поселке Тымовское на Сахалине обрушился пятиэтажный жилой дом. В результате происшествия три человека погибли, девять пострадали, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МЧС и Telegram-канал главы Сахалина Валерия Лимаренко.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за неисправного газового баллона.

Губернатор региона написал, что на месте обрушения работают медики, организован оперативный штаб. По его словам, перекрытия одного из подъездов частично обрушились, под завалами еще могут оставаться люди.

Кроме того, Лимаренко сообщил, что в поселок в ближайшее время направится вертолет МЧС России и авиаборт санавиации. Сам он тоже планирует прибыть на место происшествия.

В 6:18 поступила информация об одном погибшем. Лимаренко добавил, что в Тымовском развернули несколько операционных, к работе приступят дополнительные бригады хирургов. Число пострадавших возросло до девяти человек, одну женщину госпитализировали для операции. Работы на месте инцидента продолжаются, отметил губернатор.