Сейчас известно об одном погибшем на Сахалине. Причиной взрыва, по данным спецслужб, послужил газовый баллон.

В поселке Тымовское на Сахалине случился взрыв в пятиэтажном доме. Взорвался газовый баллон, из-за чего дом обвалился с пятого по первый этаж. Спецслужбы устраняют последствия ЧП и достают из-под завалов людей. После происшествия под ними оказались, по меньшей мере, шесть человек, пишет «ТАСС» в своем телеграм-канале.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко уже вылетел на место ЧП. В аэропорту он собрал совещание и разработал предварительный план действий. Политик в своем телеграм-канале сообщает об одном погибшем и одном пострадавшем, его достали из-под завала и отправили в операционную, где окажут помощь. «РИА Новости» сообщает уже о 9 пострадавших.