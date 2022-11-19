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19 ноября

Вертолет со спасателями МЧС вылетел на место взрыва газа в пятиэтажке на Сахалине

ТАССиещё 7

Вертолет Ми-8 МЧС РФ вылетел в поселок Тымовское на Сахалине, где в жилой пятиэтажке произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Вертолет МЧС вылетел на место взрыва на Сахалине
Фото: ТАССТАСС

"Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого пятиэтажного дома в населенный пункт Тымовское на Сахалине", - сказали в ведомстве.

Разбор завалов продолжается, к нему привлечены 59 человек и 13 единиц техники.

Взрыв произошел в 05:03 мск. В результате обрушились перекрытия одного из подъездов. По информации губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, из-под завалов извлечены тела трех погибших. В экстренных службах сообщали, что пострадали девять человек. Для жителей дома организован пункт временного размещения (ПВР), там подготовлены спальные места, горячее питание, вода и другие необходимые вещи.

Как уточнили в экстренных службах, в одной из квартир взорвался газовый баллон, произошло обрушение с пятый по первый этаж. На месте работают спасатели.

Пятиэтажка, в которой произошел взрыв была построена в 1980 году. В ней 80 квартир. Последний капитальный ремонт проходил в 2016 году. Дом не газифицирован.

Происшествия,Валерий Лимаренко,МЧС России,
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