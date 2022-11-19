Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине, под завалами могут находиться шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МЧС.
"В [поселке] Тымовское на ул. Библиотечной, 6а, по предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, который привел к обрушению с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек", - сообщили в МЧС.
В настоящее время на место происшествия прибыли спасатели, которые начали разбор завалов и поиск людей.