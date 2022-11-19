"В [поселке] Тымовское на ул. Библиотечной, 6а, по предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, который привел к обрушению с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек", - сообщили в МЧС.