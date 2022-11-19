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19 ноября

Минобороны Франции: Группа военных попала под поезд во время учений в регионе Фрежюс

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Группа французских военных попала под поезд во время учений в регионе Фрежюс, в результате один пострадавший погиб на месте, еще трое были экстренно госпитализированы, сообщило министерство вооруженных сил Франции.

Группа французских военных попала под поезд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава оборонного ведомства Франции Себастьен Лекорню сообщил, что в четверг около 20.40 (22.40 мск) группа солдат в ходе сводных учений в рамках общей базовой подготовки пересекала в регионе Фрежюс (департамент Вар) железнодорожное полотно на высоте Пюже-сюр-Аржен в момент, когда по пути шел поезд, передает ТАСС.

Отмечается, что в результате происшествия один военнослужащий получил ранения, от которых умер на месте. Еще двое получили менее серьезные травмы и были срочно доставлены в больницу Фрежюса. Третий пострадавший был эвакуирован «в шоковом состоянии». На место происшествия прибыли врачи, спасатели, жандармерия и полиция.

Напомним, в ноябре 2021 года поезд сбил группу мигрантов на севере Франции.

Происшествия,Мигранты,Новости регионов,
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